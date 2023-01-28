Stake – титульный партнёр команды Alfa Romeo

Бренд Stake, объединяющий несколько отраслей бизнеса развлечений, стал новым титульным партнёром команды Alfa Romeo, сменив в этой роли Orlen.

Стороны объявили о многолетнем контракте, команда теперь будет называться Alfa Romeo F1 Team Stake.

Алессандро Алунни Брави, управляющий директор Sauber Group и представитель команды: «Мы приветствуем Stake в качестве нового партнера команды – для обеих сторон это начало новой эры. За последние годы интерес к Формуле 1 значительно возрос, и появление таких брендов, как Stake, свидетельствует о том, что наш спорт позволяет им увеличить аудиторию».