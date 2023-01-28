Тото Вольфф о сложном начале сезона в 2022-м

В начале прошлого сезона Mercedes здорово мешала раскачка машины на прямых. Михаэль Шмидт из Auto Motor und Sport спросил руководителя команды Тото Вольффа о том, почему у них не нашлось своего Эдриана Ньюи, предвидевшего этот эффект и избежавшего его в Red Bull…

Тото Вольфф: «Сегодня на рынке капитала я вижу сорокалетних аналитиков и инвесторов, совершающих те же ошибки, что и их предшественники в 2000-х. Потому, что тогда они не работали, а просто прочесть в книге, как рухнул фондовый рынок или лопнул интернет-пузырь, было недостаточно.

Наличие в Red Bull специалиста, хорошо знакомого с машинами тех лет, когда в Формуле 1 был разрешён «граунд-эффект», стало для них преимуществом. Он знал о возникновении раскачки при минимальной высоте подвески, негативно влияющей на управляемость.

Мы недооценили этот эффект – это видно по нескольким решениям, принятым в октябре 2021 года. Но я по-прежнему считаю, что у нас выдающийся отдел аэродинамики. Надеюсь, опыт прошлого года поможет нам в будущем.

Внезапно оказавшись на секунду позади, мы вернулись с небес на землю. Причём, это были не два-три неудачных уик-энда, которые дали бы нам понять, в каком направлении двигаться дальше – всё продолжалось гораздо дольше. И в процессе появлялись всё новые и новые вопросы. Когда лучшие в мире инженеры просто не понимают, что делать, это, конечно, влияет на команду.

Но мы всегда знали, что в какой-то момент потеряем преимущество. В сложной ситуации мы держались вместе и продолжали работать, что в итоге и позволило найти решение».