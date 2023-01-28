В Формуле Е установили систему аварийного торможения

При разработке машин Формулы Е третьего поколения было решено отказаться от задних тормозов – гонщики тормозили двигателем, переключавшимся в режим рекуперации энергии. Но на предсезонных тестах произошло несколько инцидентов, так что организаторам пришлось принять меры, чтобы в случае отказа системы гонщики не остались без тормозов.

На стартующем сегодня втором этапе в Эд-Диръия на задние колёса установлена компактная гидравлическая система экстренного торможения, которая автоматически сработает в случае отказа торможения двигателем, если при этом гонщик активно использует передние тормоза. Эта система одноразовая, при её использовании небольшие диски задних тормозов будут повреждены, и машина не сможет продолжить движение.