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Автоспорт

В Формуле Е установили систему аварийного торможения

В Формуле Е установили систему аварийного торможения

При разработке машин Формулы Е третьего поколения было решено отказаться от задних тормозов – гонщики тормозили двигателем, переключавшимся в режим рекуперации энергии. Но на предсезонных тестах произошло несколько инцидентов, так что организаторам пришлось принять меры, чтобы в случае отказа системы гонщики не остались без тормозов.

На стартующем сегодня втором этапе в Эд-Диръия на задние колёса установлена компактная гидравлическая система экстренного торможения, которая автоматически сработает в случае отказа торможения двигателем, если при этом гонщик активно использует передние тормоза. Эта система одноразовая, при её использовании небольшие диски задних тормозов будут повреждены, и машина не сможет продолжить движение.

Источник:www.f1news.ru

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