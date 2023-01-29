Автомобильный парк Макса Ферстаппена

Коллекция личных машин Макса Ферстаппена оценивается в 6,4 миллиона долларов и включает несколько любопытных экземпляров…

— желтый Renault Clio — подарок родителей

— Renault RS 01 был его первой покупкой ($400 000)

— Porsche 911 GT3 RS Макс купил после первой победы ($400 000)

— Aston Martin DB11 – дорожная версия автомобиля Джеймса Бонда из фильма «Спектр», украшенная полоской в цветах Голландии ($200 000)

— Aston Martin Vantage 2018 года ($150 000)

— Aston Martin DBS Superleggera ($360 000)

— гиперкар Valkyrie от Aston Martin и Red Bull ($2 700 000)

— Ferrari 488 Pista ($331 000)

— Ferrari Monza SP2 ($1 800 000)

— Mercedes-Benz C63 S AMG ($78 000).

Макс Ферстаппен за рулём гиперкара Valkyrie