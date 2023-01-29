Дженсон Баттон выступит в Ле-Мане

В этом году Дженсон Баттон вернётся в Ле-Ман, где в составе экипажа машины #56 вместе с победителем Ле-Мана Майком Рокенфеллером и легендой NASCAR Джимми Джонсоном будет управлять доработанной Chevrolet Camaro ZL1.

В Ле-Мане #56 зарезервирован для машин, использующих экспериментальные технологии, нацеленные в будущее. Этот экипаж выступает вне зачёта и не может претендовать на победу в гонке, но всегда привлекает к себе особое внимание.

На посвящённой этому заявлению пресс-конференции Дженсона спросили, не хотел бы он выступить в NASCAR – и он ответил положительно, но без овальных трасс.

Дженсон Баттон: «Я с большим уважением отношусь к тем, кто выступает на овалах – это за пределом того, что я когда-либо испытывал. Бороться на такой скорости так близко друг к другу и к стене – этого навыка у меня никогда не было».