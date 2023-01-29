Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Дженсон Баттон выступит в Ле-Мане

Дженсон Баттон выступит в Ле-Мане

В этом году Дженсон Баттон вернётся в Ле-Ман, где в составе экипажа машины #56 вместе с победителем Ле-Мана Майком Рокенфеллером и легендой NASCAR Джимми Джонсоном будет управлять доработанной Chevrolet Camaro ZL1.

В Ле-Мане #56 зарезервирован для машин, использующих экспериментальные технологии, нацеленные в будущее. Этот экипаж выступает вне зачёта и не может претендовать на победу в гонке, но всегда привлекает к себе особое внимание.

На посвящённой этому заявлению пресс-конференции Дженсона спросили, не хотел бы он выступить в NASCAR – и он ответил положительно, но без овальных трасс.

Дженсон Баттон: «Я с большим уважением отношусь к тем, кто выступает на овалах – это за пределом того, что я когда-либо испытывал. Бороться на такой скорости так близко друг к другу и к стене – этого навыка у меня никогда не было».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт