Франц Тост: Болельщикам нужны герои!

Руководитель AlphaTauri Франц Тост считает, что будущее Формулы 1 в Германии зависит от успехов Мика Шумахера…

Франц Тост: «Болельщикам нужен герой. Они приходили на победы Михаэля Шумахера, а не машин или моторов Mercedes. Только герои вызывают такой интерес – это очевидно на примере Михаэля Шумахера или Бориса Беккера – до него теннисом интересовались только состоятельные люди. Ситуация резко изменилась с успехом Бориса и Штеффи Граф. Внезапно все дети захотели играть в теннис.

Мик Шумахер мог стать новым героем, но, к сожалению, сейчас он не входит в число основных пилотов. Какой позор. Мне хотелось видеть его в AlphaTauri не из-за фамилии, а потому что я верю в его талант и способности. Выиграть титулы в Формуле 3 и Формуле 2 очень непросто. К сожалению, ничего не вышло.

Роль третьего пилота Mercedes – это неплохо, но публика заметит вас, только если вы постоянно в центре внимания. Вот почему так важно, чтобы Мик как можно скорее вернулся на стартовое поле. Это непросто, но не невозможно.

Карьера Мика определяет интерес к Формуле 1 в Германии. Нико Хюлькенберг не сможет поднять его в одиночку».