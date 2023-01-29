Хэмилтон: Между гонщиками много общего

Принято считать, что гонщики Формулы 1 не могут быть друзьями, но Льюис Хэмилтон считает, что это не совсем так…

Льюис Хэмилтон: «На самом деле, нас связывает гораздо больше, чем может показаться. Но мы гоняемся в очень конкурентоспособной среде, многие таким образом защищаются. Если вы хотите опередить какого-то гонщика, но вне трассы вы воспринимаете его позитивно, вы никогда этого не покажете. Это своего рода психологическая война, которую вы ведёте сами с собой – и часто сами себе мешаете.

Как более старший гонщик, я стараюсь больше общаться с молодёжью – за ними будущее. Я с волнением наблюдаю за молодыми гонщиками, которые приходят в Формулу 1 – некоторые очень, очень талантливы. Не знаю, в том ли дело, что они находятся в лучших условиях, чем я, когда был новичком. Но я стараюсь быть с ними максимально позитивным.

Конечно, никто из них не чернокожий, никто из них не сталкивался с тем, что было у меня, но они сталкивались со своими проблемами и справлялись с ними – это заслуживает уважения. Я пытался найти среди них единомышленников и очень благодарен тем, кто в 2020-м вместе со мной преклонял колено перед стартом».