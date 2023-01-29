Хэмилтон: В Турции вся жизнь промелькнула перед глазами

Льюис Хэмилтон вспомнил, как его жизнь «промелькнула перед глазами», когда он выиграл свой седьмой чемпионский титул…

Льюис Хэмилтон: «За эти годы я очень сблизился с Mercedes Benz и Daimler. Они были настолько открыты, что в 2020-м мы поменяли цвет машины с серебристого на черный. Я сказал им: «Машина всегда была серебристой, это всегда были «Серебряные стрелы». Представьте, какой сигнал мы можем послать, если мы изменим цвет машины на черный?»

И весь сезон мы провели с чёрной машиной. Мы даже особо не говорили об этом, просто оставили всё как есть. И именно на этой машине я выиграл свой седьмой титул. Эмоции были невероятными. Честно говоря, вся жизнь промелькнула перед глазами, вся борьба, все сомнения в том, получится или нет.

Я пересек линию финиша и сказал: «Я сделал это», и я хочу, чтобы дети знали, что они тоже могут это сделать. Вот что я стараюсь делать каждый день – вселять в детей веру».