Команда Williams esports принесла извинения

Киберспортивная команда Williams извинилась за действия своих гонщиков во время гонки iRacing «24 часа Дайтоны», прошедшей на прошлой неделе.

Команда Williams Esports завоевала поул и заняла третье место в классе GT, но в квалификации машины выезжали за пределы трассы ради лучшего времени на круге, а в гонке одна из машин, отставшая на несколько кругов, не пропускала соперников, игнорируя синие флаги, что помогло другому экипажу. По результатам расследования Williams принесла извинения своим соперникам.

«Мы обнаружили, что действия некоторых членов команды Williams Esports нарушали наши стандарты поведения в гонке. Мы приносим свои искренние извинения за это как нашим коллегам-соперникам, так и всему сообществу esports», — сказано в заявлении команды.