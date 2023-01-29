Маттиас Экстрём – чемпион чемпионов!

В воскресенье днём на ледовой трассе, проложенной на территории шведского спортивного комплекса в местечке Пите-Хавсбад, прошли индивидуальные заезды, определившие победителя Гонки чемпионов 2023 года.

Гонщики боролись на четырёх видах техники – ралли-кроссовых Zeroid X1 (335 л.с.) и Supercars Lite (320 л.с.), концептах Cupra Urbanrebel (435 л.с) и мотовездеходах Polaris RZR (181 л.с).

Накануне Кубок наций в упорной борьбе выиграла команда Норвегии – Петтер Сольберг и его сын Оливер – многие считали их фаворитами и в личном первенстве, на ледовой трассе они очень хороши, но у индивидуальных гонок свои особенности.

Соревнования начались с отборочных заездов, определивших пару пилотов, прошедших в группу С 1/8 финала – остальные группы были заполнены.

Адриан Тамбэ и Дэвид Култхард сразились на Polaris. Дэвид зацепил барьер, но финишировал первым. Они продолжили борьбу на Zeroid, шотландца развернуло – и дальше прошёл француз. Мик Шумахер на Zeroid опередил Феликса Розенквиста, а на Polaris шведа развернуло – и Мик вышел в одну восьмую.

Заезды 1/8 финала начались с группы А – с дуэли молодости и опыта – Друговича с Хаккиненом на Polaris. Удивительно, но бразилец на ледовой трассе оказался быстрее финна. На Cupra Фелипе тоже финишировал первым – и Мика выбыл из дальнейшей борьбы.

В группе В на непослушных Cupra сразились Шумахер и Тамбе – немец оказался быстрее. Дуэль на Polaris тоже выиграл Мик – и прошёл дальше.

В группе С «мистер Ле-Ман» Том Кристенсен боролся с Валттери Боттасом на Supercars Lite, финн финишировал первым, но получил пять секунд за фальстарт и оказался вторым. На мотовездеходах Polaris датчанин в упорной борьбе пересёк линию финиша первым – и Валттери выбыл из борьбы.

В группе D Себастьян Феттель опередил Джейми Чедвик на Polaris. На Supercars Lite немец тоже финишировал первым – и прошёл в 1/4.

В группе Е два выдающихся раллийных гонщика Себастьен Лёб и Тьери Невиль начали борьбу на Zeroid X1 – немец лидировал, но врезался в снежный бруствер и уступил французу. Потом они продолжили борьбу на Polaris – Тьерри сравнял счёт и по сумме времени заездов вышел в 1/4, выбив из борьбы прошлогоднего «Чемпиона чемпионов».

В группе F боролись отец и сын Сольберги. На Cupra оба не избежали контакта со снежным барьером, но Оливер оказался быстрее. На Polaris сын тоже финишировал первым, выбив отца из дальнейшей борьбы.

В группе G первая дуэль Кристофферссона и Фауста на Zeroid X1 закончилась в пользу шведа – американец врезался в ограждение и здорово отстал. Вторую гонку на Supercars Lite тоже выиграл Йохан – и прошёл дальше.

В последней для 1/8 группе H Травис Пастрана и Маттиас Экстрём сначала выехали на Supercars Lite – швед финишировал первым, потом продолжили борьбу на Zeroid X1 – и американец после второго поражения выбыл из борьбы.

После очистки ледовой трассы борьба продолжилась в 1/4 финала.

Шумахер опередил Друговича на Supercars Lite, а на Zeroid X1 вылетел с трассы в последнем повороте – и не прошёл дальше.

Феттель выиграл у Кристенсена первую дуэль на Zeroid X1, потом закрепил успех на Polaris – и вышел в полуфинал.

Сольберг ошибся в борьбе с Невилем на Zeroid X1, зацепив барьер и намотав на колесо рекламный баннер – и не смог финишировать. Удаление баннера и восстановление барьера потребовало времени. Вторую гонку на Supercars Lite Оливер выиграл.

Экстрём опередил Кристофферссона на Zeroid X1 и подтвердил преимущество на Polaris.

В полуфиналах Шумахер и Феттель начали борьбу с поединка на Supercars Lite. Себастьян лидировал, но врезался в барьер – и Мик победил, опередив земляка на десять секунд. Второй поединок на Polaris тоже закончился в пользу Мика.

Следом Невиль и Экстрём сразились на Zeroid X1 – швед выиграл с преимуществом в четыре сотых. Поединок на Supercars Lite тоже закончился в пользу Маттиаса.

В финал вышли Мик Шумахер и Маттиас Экстрём, разыграв между собой титул «Чемпиона чемпионов». У Маттиаса было уже три победы в Гонке чемпионов – в 2006, 2007 и 2009-м, у Мика не было ни одной.

В первом поединке на Polaris Маттиас оказался на три десятых быстрее. Второй прошёл на Supercars Lite – в машине Экстрёма возникло задымление в районе рычага переключения передач, но он потушил загорание перчаткой, продолжил движение и одержал вторую победу, четвёртый раз в карьере став «Чемпионом чемпионов».

Полная запись гонки