Никита Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман

По информации Motorsport Week, бывший гонщик Формулы 1 Никита Мазепин в этом году выступит в Азиатской серии Ле-Ман в составе команды 99 Racing за рулём прототипа ORECA 07 в классе LMP2.

Никита Мазепин: «Я рад продолжить карьеру в гонках выступлением в Азиатской серии Ле-Ман. Надеюсь, вместе с напарниками по 99 Racing, получить удовольствие от соревнований в моём любимом спорте».

Календарь серии в этом году состоит из четырёх четырёхчасовых этапов – все они пройдут в феврале на трассе в Дубае – 11, 12, 18 и 19-го.

Официально на сайте серии состав команды 99 Racing пока не подтверждён.