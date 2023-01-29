Orlen – новый партнёр Scuderia AlphaTauri

Польская нефтяная компания Orlen, поддерживавшая карьеру Роберта Кубицы, несколько лет была спонсором Alfa Romeo, а теперь перешла в AlphaTauri – сегодня объявлено о подписании многолетнего контракта.

Логотип Orlen появится на нескольких деталях новой машины, в том числе на заднем антикрыле – и на комбинезонах гонщиков.

Франц Тост, руководитель команды: «Я рад, что сезон 2023 года начинается с позитивных новостей о подписании контракта с Orlen – одной из ведущих нефтегазовых компаний в Центральной Европе. С нетерпением жду возможности увидеть их логотип на нашей новой машине во время презентации в Нью-Йорке и развития нашего партнерства в ближайшие годы».