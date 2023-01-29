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Автоспорт

Orlen – новый партнёр Scuderia AlphaTauri

Orlen – новый партнёр Scuderia AlphaTauri

Польская нефтяная компания Orlen, поддерживавшая карьеру Роберта Кубицы, несколько лет была спонсором Alfa Romeo, а теперь перешла в AlphaTauri – сегодня объявлено о подписании многолетнего контракта.

Логотип Orlen появится на нескольких деталях новой машины, в том числе на заднем антикрыле – и на комбинезонах гонщиков.

Франц Тост, руководитель команды: «Я рад, что сезон 2023 года начинается с позитивных новостей о подписании контракта с Orlen – одной из ведущих нефтегазовых компаний в Центральной Европе. С нетерпением жду возможности увидеть их логотип на нашей новой машине во время презентации в Нью-Йорке и развития нашего партнерства в ближайшие годы».

Источник:www.f1news.ru

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