Боттас: Не понимаю, почему они хотят нас контролировать

Обновлённый Международный спортивный кодекс FIA запрещает гонщикам публично высказывать свою политическую позицию и делать соответствующие заявления в рамках соревнований без предварительного разрешения федерации. По ходу прошедшей в минувший уик-энд Гонки чемпионов Валттери Боттас критиковал это решение…

Валттери Боттас: «Лично я не интересуюсь политикой. Я пришёл в спорт, чтобы заниматься тем, что я люблю – гонками, но политика является частью современного общества.

В последние году Формула 1 смогла привлечь внимание к некоторым важным проблемам, многие гонщики заявили о своей позиции, в том числе Себастьян Феттель. Я не понимаю, почему они хотят нас контролировать. У нас должно быть право говорить то, что мы хотим. Я так это вижу, но посмотрим, что будет».