Дэвид Култхард встречается со шведской моделью

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард рассказал, что встречается со шведской моделью Сигрид Сильверсанд. Впервые Култхард и Сильверсанд были замечены вместе в 2021 году, а в минувший уик-энд открыто появились на публике, приехав на Гонку чемпионов. Тогда же бывший гонщик Формулы 1 и рассказал о своих отношениях с 28-летней моделью.

«Мы перешли от простой дружбы, и теперь мы больше, чем друзья, – поделился Дэвид. – Да, мы встречаемся».

Дэвид Култхард добавил, что познакомился с Сигрид несколько лет назад во время рекламных съёмок для Heineken в Милане. В январе 2022-го Култхард развёлся с бельгийской журналисткой Карен Миньер, с которой они воспитывали общего сына Дейтона.