Формула E: Субботнюю гонку выиграл Мортара

Нет сомнений, команда Mercedes всерьёз намерена подтвердить, что в прошлом году её пилот Ник де Вриз не случайно стал чемпионом Формулы E. Он стал победителем вчерашней гонки в Саудовской Аравии, с которой начинался сезон, а сегодня выиграл квалификацию.

Городская трасса в Эд-Диръия с длиной круга в 2,425 км изобилует поворотами, там их больше двух десятков, и обгонять на этом городском кольце не так просто, поэтому обладатель поула находится в благоприятном положении. Однако события субботней гонки развивались не так, как хотелось де Вризу и его команде.

На старте он сохранил лидерство, начинавший гонку вторым Эдоардо Мортара пытался его преследовать, но голландец быстро отрывался. Третьим ехал Робин Фряйнс – представитель команды Envision был первым, кто на ранней стадии гонки записал на свой счёт лучший круг, но его преследовал Лукас ди Грасси, новый напарник Мортары по команде Venturi.

На 4-м круге Паскаль Верляйн, гонщик Porsche, красиво опередил Антониу Феликса да Кошту и переместился на 10-ю позицию – такое впечатление, что у команды DS Techeetah в этот уик-энд неважно со скоростью.

Через пять кругов де Вриз увеличил отрыв от Мортары до секунды с лишним, но первая шестёрка вообще стала заметно растягиваться – интервалы меньше секунды начинались только после гонщика, занимавшего шестую позицию – им был Жан-Эрик Вернь.

Но после того, как вся эта шестёрка активировала режим атаки, на короткое время обеспечивавший дополнительную энергию силовым установкам, эти интервалы резко сократились.

Ди Грасси удалось подобраться к Фряйнсу почти вплотную, о чём голландца команда предупредила по радио, но до атаки дело пока не доходило.

Оливер Эскью, дебютант чемпионата, выступающий за команду Andretti, не удержался на 9-й позиции, и его сразу опередили два гонщика – Верляйн, и да Кошта.

Гонщики первой пятёрки вновь активировали Attack Mode, что вызывало некоторые перестановки боевых порядков и спровоцировало интереснейшую борьбу на трассе: ди Грасси после жёсткой дуэли с де Вризом, когда дело даже дошло до контактной борьбы, вышел в лидеры, затем гонщика Mercedes опередил и Мортара. Этим эпизодом заинтересовались стюарды, но в итоге решили оставить его без последствий.

Фряйнс теперь ехал четвёртым, пятую позицию какое-то время сохранял Андре Лоттерер, но затем гонщик Porsche активировал режим атаки и опередил голландца.

Тем временем Мортара опередил своего напарника и вышел в лидеры гонки, но ди Грасси старался держаться вплотную за ним и наверняка замышлял контратаку.

На 20-м круге Фряйнс вернул себе 4-ю позицию, опередив Лоттерера, но следом пилота Porsche обогнал и Жан-Эрик Вернь, впервые за эту гонку пробившийся в первую пятёрку.

Де Вриз не был готов смириться с потерей лидерства, на 23 круге активировал Attack Mode и бросился догонять Фряйнса. Впрочем, план реализовать не удалось – наоборот: на 26-м круге Ника догнал остальной пелотон. Вскоре он пропустил сразу несколько машин, при этом между ним и Вернем произошёл достаточно жёсткий контакт, после чего Mercedes голландца начала заметно терять скорость.

В итоге де Вриз оказался в конце первой десятки. Какое-то время гонку возглавлял дуэт Venturi, при этом Мортара лидировал, ди Грасси ехал вторым, но его собирался атаковать Фряйнс и на 30-м круге без всяких сложностей опередил. Похоже, что манёвр Робина застал бразильца врасплох.

Четвёртым ехал Лоттерер, пятым – Джейк Деннис, которого атаковал Вернь, но пока безуспешно.

На 30-м круге, когда до финиша оставалось совсем немного, на трассе остановилась машина Алекса Симса, допустившего ошибку и сильно задевшего барьер. Дирекция гонки выпустила электромобиль безопасности, в роли которого с этого сезона выступает Porsche Taycan. Он оставался на трассе несколько кругов, что позволило всем сэкономить какую-то энергию, а это означало, что концовка гонки, когда борьба возобновится, превратится в спринт на пределе возможностей машин и пилотов, которым не придётся думать об экономии заряда батарей.

В реальности же эвакуация машины Симса затянулась, сейфти-кар оставался на трассе вплоть до последнего круга, и яркого спринта мы не увидели. Porsche покинул её всего за пару поворотов до финиша, так что побороться уже не было ни времени, ни возможности.

Победа досталась Эдоардо Мортаре, прошлогоднему вице-чемпиону, Робин Фряйнс занял второе место, третье – Лукас ди Грасси.

Четвёртым финишировал Андре Лоттерер, замкнул первую пятёрку Джейк Деннис. Лучшим из гонщиков Mercedes стал вовсе не де Вриз, а Стоффель Вандорн, добравшийся только до седьмого места, а его голландский напарник был только десятым – победную серию продолжить не удалось, хотя, казалось бы, для этого были все предпосылки.

Пилот Команда Старт.позиция

Время/Разница Круги 1. Э.Мортара Venturi Racing 2 47:02.131 35 2. Р.Фряйнс Envision Racing 3 + 0.451 35 3. Л.ди Грасси Venturi Racing 4 + 0.912 35 4. А.Лоттерер Porsche 5 + 1.125 35 5. Д.Деннис Andretti 8 + 1.646 35 6. Ж.Вернь DS Techeetah 6 + 3.166 35 7. С.Вандорн Mercedes-EQ 12 + 3.566 35 8. О.Роуланд Mahindra 10 + 4.235 35 9. П.Верляйн Porsche 11 + 4.962 35 10. Н.де Вриз Mercedes-EQ 1 + 5.294 35 11. М.Эванс Jaguar Racing 13 + 5.872 35 12. O.Эскью Andretti 7 + 6.732 35 13. А.да Кошта DS Techeetah 15 + 8.693 35 14. С.Буэми Nissan e.dams 14 + 9.015 35 15. M.Гюнтер Nissan e.dams 21 + 9.464 35 16. С.Берд Jaguar Racing 22 + 11.690 35 17. Н.Кассиди Envision Racing 19 + 13.973 35 18. С.Камара Dragon/Penske 17 + 14.521 35 19. О.Терви NIO 333 FE 18 + 15.005 35 20. Д.Тиктум NIO 333 FE 20 + 16.744 35 21. А.Джовинацци Dragon/Penske 16 + 17.681 35 – А.Симс Mahindra 9 сход –