Хельмут Марко: Гонщики знают, что и как говорить

В Формуле 1 продолжают обсуждать обновлённый Международный спортивный кодекс FIA, запрещающий гонщикам публично высказывать свою политическую позицию и делать соответствующие заявления в рамках соревнований без предварительного разрешения.

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко в числе тех, кто не поддерживает такое нововведение.

Хельмут Марко: «Это очевидно неправильный запрет. Гонщики понимают ответственность, находясь в центре внимания мировой общественности, и знают, что и как должны говорить. Мы живём в демократичном обществе, и каждый может высказывать своё мнение».

Кроме того, Марко прокомментировал информацию о желании государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии выкупить акции Формулы 1: «Не думаю, что было бы хорошо, если бы контроль над чемпионатом оказался в стране, культурно отличающейся от тех, в которых проходит большинство гонок.

Конечно, речь идёт о коммерческом предложении, но более вероятно, что сделка будет заключена с кем-то, кто соответствует нормальным корпоративным стандартам, если можно так сказать».