Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Маттиас Экстрём: Мик – талантливый гонщик

Маттиас Экстрём: Мик – талантливый гонщик

Завершившуюся накануне Гонку чемпионов в четвёртый раз за карьеру выиграл Маттиас Экстрём. Комментируя итоги гонки, он вспоминал Михаэля Шумахера и говорил об успехах Мика, с которым боролся в финале.

Маттиас Экстрём: «Гонка чемпионов всегда многое значила для меня. Четыре победы – это невероятно. Я выиграл свой первый финал на «Стад де Франс» в Париже против Себастьена Лёба, затем два финала с Михаэлем Шумахером в Лондоне и Пекине, поэтому был очень взволнован, увидев сегодня Мика в финале.

Я всегда восхищался Михаэлем – его самоотверженностью, трудолюбием и талантом. Я встречался с ним только на Гонке чемпионов, и это всегда была интересно. С удовольствием вспоминаю эти моменты.

Мик – талантливый гонщик, его время ещё придет. С нетерпением жду продолжения нашей борьбы в будущем. Я знаю, что скоро меня начнут обыгрывать, но Мику и проиграть не стыдно».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт