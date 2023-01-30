Маттиас Экстрём: Мик – талантливый гонщик

Завершившуюся накануне Гонку чемпионов в четвёртый раз за карьеру выиграл Маттиас Экстрём. Комментируя итоги гонки, он вспоминал Михаэля Шумахера и говорил об успехах Мика, с которым боролся в финале.

Маттиас Экстрём: «Гонка чемпионов всегда многое значила для меня. Четыре победы – это невероятно. Я выиграл свой первый финал на «Стад де Франс» в Париже против Себастьена Лёба, затем два финала с Михаэлем Шумахером в Лондоне и Пекине, поэтому был очень взволнован, увидев сегодня Мика в финале.

Я всегда восхищался Михаэлем – его самоотверженностью, трудолюбием и талантом. Я встречался с ним только на Гонке чемпионов, и это всегда была интересно. С удовольствием вспоминаю эти моменты.

Мик – талантливый гонщик, его время ещё придет. С нетерпением жду продолжения нашей борьбы в будущем. Я знаю, что скоро меня начнут обыгрывать, но Мику и проиграть не стыдно».