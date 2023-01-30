Механики Ferrari отрабатывают пит-стопы

В Ferrari разработали масштабную программу подготовки механиков к новому сезону, которые приедут на первый этап сезона в Бахрейне с опытом 1000 пит-стопов, проведённых на базе.

Механики разделены на две группы и по очереди проводят по 20 пит-стопов в день в специальном зале в Маранелло.

Руководитель отдела Диего Йоверно контролирует план физической подготовки и питания, чтобы команда подошла к началу сезона в идеальной форме.

В прошлом сезоне Ferrari удалось уложить 73% пит-стопов в три секунды, цель Йоверно в этом году – 80%.