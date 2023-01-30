На презентации Red Bull покажут только раскраску

В пятницу в Нью-Йорке Red Bull Racing проведёт презентацию перед началом нового сезона. В понедельник команда подтвердила, что это презентация новой раскраски, а сама машина RB19 2023 года показана не будет.

В последние годы в Формуле 1 многие команды проводят презентации раскрасок, а новые машины публика видит только на предсезонных тестах. Например, в ближайшие дни Haas, Williams и AlphaTauri покажут именно цветовое оформление машин, подготовленное к 2023 году.

Впрочем, есть и исключение. Заместитель технического директора Aston Martin Эрик Бландин отдельно подчеркнул, что на презентации 13 февраля в Сильверстоуне команда покажет новую машину, а не раскраску.