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Автоспорт

На презентации Red Bull покажут только раскраску

На презентации Red Bull покажут только раскраску

В пятницу в Нью-Йорке Red Bull Racing проведёт презентацию перед началом нового сезона. В понедельник команда подтвердила, что это презентация новой раскраски, а сама машина RB19 2023 года показана не будет.

В последние годы в Формуле 1 многие команды проводят презентации раскрасок, а новые машины публика видит только на предсезонных тестах. Например, в ближайшие дни Haas, Williams и AlphaTauri покажут именно цветовое оформление машин, подготовленное к 2023 году.

Впрочем, есть и исключение. Заместитель технического директора Aston Martin Эрик Бландин отдельно подчеркнул, что на презентации 13 февраля в Сильверстоуне команда покажет новую машину, а не раскраску.

Источник:www.f1news.ru

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