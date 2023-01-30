Уроженец Белгорода Никита Бедрин дебютирует в Формуле 3 в 2023 году. О подписании контракта с 17-летнем гонщиком сообщила команда Jenzer Motorsport.

Никита Бедрин: «Я очень рад возможности выступить в Формуле 3! Для меня это большой и важный шаг. Я готов принять вызов и выжать из него максимум.

Я хочу сказать большое спасибо PHM Racing за предоставленную возможность выступить за Jenzer Motorsport, за этот шанс и веру в меня. Не могу дождаться начала сезона – я с нетерпением этого жду!»

В прошлом сезоне Бедрин большую часть времени выступал под итальянской гоночной лицензией. В Формуле 4 ОАЭ он одержал 2 победы, 6 подиумов и занял 4 место в личном зачёте, в немецкой Формуле 4 – 1 победа, 6 подиумов, 4 место в личном зачёте, в итальянской Формуле 4 – 2 подиума и 12 место в личном зачёте. Кроме того, Никита отработал три дня на сентябрьских тестах Формулы 3 после завершения сезона.