Почему Red Bull проведёт презентацию RB19 в США?

Уже на этой неделе неформально стартует сезон 2023 года в Формуле 1 – сразу две команды проведут презентации. Первыми новую раскраску покажут в Haas – во вторник 31 января в 17:00 по московскому времени пресс-служба команды опубликует кадры машины в цветах 2023 года.

В пятницу 3 февраля настанет очередь Red Bull Racing – действующие обладатели Кубка конструкторов проведут презентацию в Нью-Йорке. Место проведения выбрано не случайно, но команда не пояснила причины, почему RB19 будет представлена в США, а не на базе в Милтон-Кинсе или просто на сайте команды. Коллеги из Racingnews365 попытались ответить на этот вопрос.

Наиболее очевидным вариантом проведения презентации новой машины в США являются обязательства команды перед своим титульным спонсором – Oracle. Штаб-квартира IT-гиганта хоть и расположена в Техасе, а не на Манхэттене, ключевым фигурам компании гораздо проще добраться до презентации в Нью-Йорк, чем в британскую провинцию.

Второй причиной выбора места презентации может быть красивая локация. В прошлые годы в Red Bull Racing проводили съёмочные дни в Нью-Йорке, и кадры машины Формулы 1 на фоне небоскрёбов и в потоке местных жёлтых такси производили достаточно сильное впечатление. Неудивительно, если в чемпионской команде хотят повторить прошлый опыт и сделать несколько сотен красивых кадров новой машины.

Третья причина скорее из разряда слухов, но её нельзя однозначно списывать со счетов. Звучат предположения, что Red Bull Racing проведёт презентацию RB19 в Нью-Йорке, чтобы помимо новинки анонсировать сотрудничество с американским автогигантом Ford. Слухи, что компания из Мичигана вернётся в Формулу 1 в 2026 году, появились ещё прошлой осенью, и представителю Ford даже пришлось их комментировать. Интересно, что он так и не дал однозначный ответ о планах компании относительно Формулы 1.

Ещё один вопрос, который пока остаётся без ответа, что именно покажет Red Bull в ближайшую пятницу – машину 2023 года или шоу-кар в новой раскраске. В прошлом году на презентации 9 февраля был представлен шоу-кар, но как будет в этот раз – узнаем уже через несколько дней.