В Audi приобрели пакет акций Sauber Group

В конце августа 2022-го компания Audi объявила о приходе в Формулу 1 в 2026 году, а в октябре того же года подтверждено стратегическое партнёрство с Sauber Group. Сегодня было выпущено официальное заявление, что немецкий автопроизводитель приобрёл пакет акций команды.

«В Sauber Group рады сообщить, что в соответствии с планами, озвученными в октябре прошлого года, в январе 2023-го компания Audi приобрела миноритарный пакет акций Sauber Group, – говорится в опубликованном сообщении. – Это важный шаг для Audi на пути к дебюту в Формуле 1, который запланирован на 2026 год в рамках стратегического партнёрства между Sauber Group и немецким брендом».