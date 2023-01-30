Вольфф: Пока команда побеждает, мы не думаем об уходе

Руководитель Mercedes AMG Тото Вольфф заявил, что пока заводская команда выигрывает гонки, она будет выступать в Формуле 1…

Тото Вольфф: «До тех пор, пока команда успешна – выигрывает гонки и ведёт борьбу за титул, даже если не каждый год удаётся его завоевать, мы даже не рассматриваем возможность ухода. Это даже не обсуждается.

Кроме того, для Mercedes важно направление, в котором развивается Формула 1. С 2026 года будет использоваться 100% биотопливо, позволяя нам отрабатывать экологичные технологии.

Современная Формула 1 очень стабильна благодаря удачной бизнес-модели организаторов и команд. Контракты с промоутерами этапов заключаются минимум на три года, а с некоторыми трассами они подписаны на пять и даже на десять лет. Это же касается контрактов со спонсорами.

Доходы команд понятны и предсказуемы на многие годы, а расходы связаны бюджетными ограничениями. Бизнес-модели команд настолько изменились, что сейчас мы по сути стали как американские спортивные команды – своего рода франшизами. Команды Формулы 1 стали прибыльными, этот бизнес стал выгодным, что очень важно».