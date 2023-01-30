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Автоспорт

Заявление FIA по расследованию событий финала сезона

Заявление FIA по расследованию событий финала сезона

В субботу вечером на официальных страницах FIA в социальных сетях появилось короткое заявление, посвящённое ситуации с расследованием событий финала сезона в Абу-Даби.

Впрочем, не слишком информативное, и его публикацию можно объяснять, вероятно, весьма оживлённой реакцией на интервью Петера Байера, генерального секретаря федерации, допустившего отставку Майкла Маси с поста директора гонок FIA.

«На данной стадии решение по итогам детального анализа событий Гран При Абу-Даби не принято, эта работа в настоящее время продолжается, – говорится в заявлении. – Как было объявлено ранее, итоги этого анализа будут представлены 14 февраля в Лондоне на встрече Комиссии Формулы 1 после открытой дискуссии со всеми гонщиками, а затем окончательно утверждены 18 марта в Бахрейне на заседании Всемирного совета FIA по автоспорту, которое пройдёт под председательством президента федерации Мохаммеда бен Сулайема».

Источник:www.f1news.ru

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