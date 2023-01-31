Феттель: Нужно думать об альтернативных моторах

Отвечая на вопросы журналистов по ходу Гонки чемпионов, где использовалась только экологичная техника, Себастьян Феттель заявил, что автоспорт в целом должен думать об альтернативах двигателям внутреннего сгорания…

Себастьян Феттель: «Я люблю автоспорт и много думаю о будущем. У нас есть молодые гонщики, у меня есть дети, и я думаю, что это была настоящая привилегия – пройти через автоспорт так, как прошёл я. Будет очень жаль, если однажды по очевидным причинам его придется запретить.

Гонка чемпионов – отличное, весёлое мероприятие, мы прекрасно проводим время. Но приятно видеть, что Фредерик Джонсон [президент Гонки чемпионов] и вся его команда думают о том, как провести гонку более ответственно – это касается и машин, и организации столь масштабного события.

Я думаю, что это важно и неизбежно. Если мы хотим продолжать заниматься нашим спортом и жить нашей страстью к гонкам, мы обязаны думать об альтернативах. Нужно смотреть вперёд. Иначе мы ещё пару лет можем продолжать привычный образ жизни, а потом столкнемся с большой проблемой. Приятно видеть, что в Гонке чемпионов люди думают об этом.

Очевидно, это зависит от типа гонок, но тенденция очевидна».