Фредерик Вассёр: Мы должны быть готовы с первого дня

Новый руководитель Ferrari Фредерик Вассёр рассказал, что команда уже с нетерпением ждёт презентацию новой машины, намеченную на 14 февраля. Французский специалист ставит перед своими сотрудниками задачу быть готовыми к борьбе с первого дня.

Фредерик Вассёр: «В команде очень позитивный настрой. Все максимально сосредоточены и работают с полной отдачей.

В начале каждого нового сезона повторяется одна и та же ситуация – мы все с нетерпением ждём презентацию новой машины и первые тесты. Мы знаем, что дни между презентацией и первыми тестами могут иметь решающее значение для всего сезона, поэтому должны быть готовы с первого же дня.

Главное, что у нас позитивный настрой, и все полны сил. Команда максимально сосредоточена».