Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Фредерик Вассёр: Мы должны быть готовы с первого дня

Фредерик Вассёр: Мы должны быть готовы с первого дня

Новый руководитель Ferrari Фредерик Вассёр рассказал, что команда уже с нетерпением ждёт презентацию новой машины, намеченную на 14 февраля. Французский специалист ставит перед своими сотрудниками задачу быть готовыми к борьбе с первого дня.

Фредерик Вассёр: «В команде очень позитивный настрой. Все максимально сосредоточены и работают с полной отдачей.

В начале каждого нового сезона повторяется одна и та же ситуация – мы все с нетерпением ждём презентацию новой машины и первые тесты. Мы знаем, что дни между презентацией и первыми тестами могут иметь решающее значение для всего сезона, поэтому должны быть готовы с первого же дня.

Главное, что у нас позитивный настрой, и все полны сил. Команда максимально сосредоточена».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт