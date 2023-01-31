Култхард поддерживает ограничения FIA

Если Валттери Боттас считает, что в FIA не должны ограничивать свободу слова гонщикам, то Дэвид Култхард поддерживает решение федерации…

Дэвид Култхард: «За нашим спортом следят миллионы людей по всему миру, его можно использовать как платформу, чтобы делать что-то хорошее. Но как спортсменам нам очень повезло – нам платят за то, что другие сделали бы вообще бесплатно. Это можно сравнить с приветственной речью на вручении Оскара.

Если каждый использует возможность сделать политическое заявление, нет вопроса, который не был бы для кого-то важен. Так что либо надо говорить всем и обо всём, либо лучше вообще ничего не говорить, сосредоточившись на спорте.

Я понимаю, что есть люди, которые пропагандируют свободу слова и всё такое, что очень важно, но в нашем случае речь идёт о спортивных соревнованиях, а не о политических дебатах».