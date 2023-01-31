Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Култхард поддерживает ограничения FIA

Култхард поддерживает ограничения FIA

Если Валттери Боттас считает, что в FIA не должны ограничивать свободу слова гонщикам, то Дэвид Култхард поддерживает решение федерации…

Дэвид Култхард: «За нашим спортом следят миллионы людей по всему миру, его можно использовать как платформу, чтобы делать что-то хорошее. Но как спортсменам нам очень повезло – нам платят за то, что другие сделали бы вообще бесплатно. Это можно сравнить с приветственной речью на вручении Оскара.

Если каждый использует возможность сделать политическое заявление, нет вопроса, который не был бы для кого-то важен. Так что либо надо говорить всем и обо всём, либо лучше вообще ничего не говорить, сосредоточившись на спорте.

Я понимаю, что есть люди, которые пропагандируют свободу слова и всё такое, что очень важно, но в нашем случае речь идёт о спортивных соревнованиях, а не о политических дебатах».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт