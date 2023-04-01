Элбон: Выход в финал – это словно маленькая победа

В Австралии Алекс Элбон смог не только пройти в финал квалификации, но и опередить гонщиков Alpine и Haas, после чего назвал это достижение маленькой победой. Логану Сардженту не удалось выступить на уровне опытного напарника, но американский дебютант Williams надеется отыграться в гонке.

Алекс Элбон (8-й): «Впереди нас только гонщики на самых быстрых машинах, но мы стартуем сразу за ними, и это удивительно.

В Джидде у нас были сложности с резиной, хотя машина была способна на более высокий темп, потому после предыдущего этапа мы остались в расстроенных чувствах. Тогда всё шло хорошо только до квалификации, где мы не смогли добиться эффективной работы шин.

Но в этот уик-энд мы продумали план действий, что позволило найти подход к резине, и похоже, что всё получилось. Квалификация прошла гладко, ошибок удалось избежать, так что теперь мы можем нормально бороться.

FW45 способна на хороший темп, мы это понимали, и нам действительно удалось прибавить, поэтому мы и показали 8-й результат. Когда знаешь, что в каждый уик-энд у тебя есть шанс, это всегда добавляет мотивации.

В команде отличный настрой, все стараются удержаться на хорошем уровне, мы интенсивно работаем над техническими новинками, так что посмотрим, как всё будет складываться. Но выход в финал квалификации – это словно маленькая победа».

Логан Сарджент (18-й): «Квалификация прошла не очень гладко, мне не удалось выжать из машины последнюю пару десятых. Сначала мне казалось, что всё складывается неплохо, я постепенно прибавлял, но в последней попытке допустил ошибку на 3-м секторе.

Но в этот уик-энд я проехал не так уж много кругов из-за проблем с электрикой, возникших во время первой тренировки, ведь вторую тренировку вчера я тоже пропустил. Тем не менее, у нас была возможность побороться за выход во вторую часть квалификации.

Сложно сказать, чего от машины ждать завтра, поскольку ни одной длинной серии кругов мы так и не проехали, но обычно FW45 способна на неплохой гоночный темп, особенно на прямых, и мы знаем, что вполне в состоянии бороться с соперниками, которые стартуют рядом с нами.

Задача на завтра состоит в том, чтобы всё сделать идеально, хорошо стартовать, показать неплохой темп и постараться отыграть несколько позиций».