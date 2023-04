» src=»https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/a006a0b142bd7002c7babcb724d18572.jpg» alt=»Ф3: Колапинто выиграл субботнюю гонку в Мельбурне» width=»100%» />

Победой Франко Колапинто завершилась субботняя гонка Формулы 3 в Мельбурне. Вместе с ним на подиум поднялись Зак О’Салливан и Себастьян Монтойя.

Обладатель поула Монтойя уверенно сохранил лидерство в первом повороте, а стартовавший вторым Оливер Гёте вылетел в третьем повороте и застрял в гравии. На трассу сразу выехал автомобиль безопасности, чтобы маршалы смогли эвакуировать машину гонщика Trident. На второе место поднялся Люк Браунинг, на третье – Франко Колапинто. Позднее стюарды решили, что Браунинг «помог» Гёте, и оштрафовали гонщика Hitech на десять секунд.

Рестарт был дан на третьем круге из двадцати. Пелотон растянулся на стартовой прямой, и в первой десятке, которую замыкал лидер чемпионата Габриэль Бортолето, гонщики сохранили позиции.

На пятом круге Люк Браунинг попробовал атаковать Монтойю, но подпрыгнул на поребрике в девятом повороте, потерял скорость и откатился на пятое место. В этот же момент между Полом Араном и Чао Коллетом произошёл контакт за пятое место, в результате которого Чао оказался за пределами трассы и откатился назад.

На шестом круге Колапинто обогнал в борьбе за лидерство Монтойю, а позади пелотона Идо Коэн разбил машину, врезавшись в стену перед скоростной шиканой девятого-десятого поворотов. На трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.

Гонка возобновилась на одиннадцатом круге. Пилоты вновь растянулись на стартовой прямой, и в первой десятке все сохранили позиции. На тринадцатом круге автомобиль безопасности в третий раз появился на трассе после того, как Томми Смит разбил машину на выходе из последнего поворота. Гонщик Van Amersfoort Racing на трёх колёсах доехал до первого поворота, где и остановился.

Автомобиль безопасности покинул трассу за четыре круга до финиша. Франко Колапинто сразу оторвался от пелотона, показав лучший круг, в десятке вновь все сохранили позиции. На восемнадцатом круге Зак О’Салливан атаковал Себастьяну Монтойю – гонщики коснулись колёсами, и Зак вышел на второе место.

На предпоследнем круге автомобиль безопасности в четвёртый раз вернулся на трассу. На этот раз причиной стал Алехандро Гарсия, который в борьбе с соперниками ошибся, вылетел в гравий и разбил машину.

Бернд Майландер покинул трассу в конце финального круга – гонка финишировала под жёлтыми флагами. Франко Колапинто одержал первую победу в сезоне и третью в Формуле 3.

Второе место Зака О’Салливан позволило гонщик Prema открыть счёт набранным очкам в сезоне. Себастьян Монтойя впервые в карьере поднялся на подиум.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето финишировал седьмым. Никита Бедрин поднялся на две позиции относительно старта, финишировав восемнадцатым.

Пилот Команда Разница Круги 1. Ф.Колапинто MP Motorsport — 20 2. З.О'Салливан Prema Powerteam 0.4 20 3. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 0.7 20 4. П.Арон Prema Powerteam 1.0 20 5. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1.2 20 6. Д.Беганович Prema Powerteam 1.8 20 7. Г.Бортолето Trident 2.0 20 8. Л.Форнароли Trident 2.4 20 9. М.Боя MP Motorsport 3.4 20 10. Г.Соси ART Grand Prix 3.9 20 11. Д.Эдгар MP Motorsport 6.0 20 12. К.Мэнселл Campos Racing 7.8 20 13. К.Фредерик ART Grand Prix 8.8 20 14. Н.Цолов ART Grand Prix 9.3 20 15. Т.Барнард Jenzer Motorsport 10.3 20 16. Х.Марти Campos Racing 11.4 20 17. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 13.5 20 18. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 13.6 20 19. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 14.1 20 20. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 15.1 20 21. Р.Фария PHM Racing by Charouz 16.2 20 22. Х.Бартер Campos Racing 16.8 20 23. О.Грей Rodin Carlin 18.1 20 24. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 19.2 20 25. Х.Йини Rodin Carlin 20.4 20 26. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 21.0 20 -. А.Гарсия Jenzer Motorsport 3 круга 17 -. Т.Смит Van Amersfoort Racing 8 кругов 12 -. И.Коэн Rodin Carlin 15 кругов 5 -. О.Гёте Trident — 0