Ферстаппен: Я не понимаю, зачем менять формат уик-энда

Накануне стало известно, что руководство Формулы 1 обсуждает обновлённый формат гоночного уик-энда со спринтом. Если идея будет реализована, то уже на следующем этапе в Баку гонщикам предстоит провести две квалификации – в пятницу для определения позиций на старте в воскресной гонке, и в субботу для определения позиций на старте в спринте.

В Мельбурне на пресс-конференции после квалификации Макса Ферстаппена попросили прокомментировать возможное нововведение, и гонщик Red Bull Racing рассказал, что в принципе против уик-эндов со спринтом.

Макс Ферстаппен: «Я вообще не фанат всего этого. Мы и так проводим слишком много гонок, а теперь звучат предложения сделать уик-энд ещё более напряжённым. Я не считаю, что это правильный путь.

Я понимаю базовую идею сделать каждый день уик-энда захватывающим, но считаю, что лучше сократить продолжительность уик-энда до субботы и воскресенья, оставив одну гонку, сделав эти два дня захватывающими.

Формула 1 движется к тому, чтобы проводить 24-25 этапов в сезоне, но если к этому они собираются добавить ещё больше мероприятий на трассе, то меня это в любом случае не устраивает. Мне такое не нравится.

Для меня спринт – гонка на выживания, не имеющая отношение к настоящими гонками. Когда у тебя быстрая машина, ты не станешь рисковать. Я предпочитаю беречь машину для воскресной гонки. Даже если изменить формат уик-энда, спринты не станут частью ДНК Формулы 1.

Суть Формулы 1 в том, чтобы выжать из машины максимум в квалификации, а затем хорошо проехать длинную дистанцию воскресной гонки. В этом принципы Формулы 1, и я не понимаю и не знаю, зачем менять формат, если у нас и так интересное шоу.

Если вы хотите добавить больше зрелища, то сделайте так, чтобы разница между машинами стала меньше, сделайте так, чтобы больше команд могли бороться за победу. И тогда естественным образом борьба станет классной. Если шесть или семь команд будут бороться за первое место, это будет потрясающе, и тогда не придётся ничего менять».