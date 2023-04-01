Формула 2: Субботний спринт выиграл Деннис Хаугер

В Формуле 2 неожиданности начались ещё до начала субботнего спринта. Трасса не успела подсохнуть после короткого дождя, и это застало врасплох Ральфа Бошунга и Энцо Фиттипальди. Оне не удержались на трассе и не просто вылетели за её пределы, но и разбили машины. Соответственно, оба сошли.

Из-за этого старт гонки был на 5 минут отложен, а когда гонка началась, Деннис Хаугер уверенно тронулся с места, сохранив лидерство. Сразу, уже в самых первых поворотах его попытался атаковать Джек Кроуфорд, но норвежец смог отбиться, хотя и с трудом.

Вообще борьба за позиции шла по всему пелотону, и стартовой суматохе между некоторыми машинами происходили небольшие контакты, хотя и без особых последствий. Разве что Аюму Иваса получил прокол колеса и вынужден был отправиться в боксы на замену резины, что и произошло на 3-м круге. В результате японский гонщик DAMS откатился на последнее место.

На 5-м круге Зейн Мэлони ринулся в атаку на Виктора Мартена, и их дуэль продолжалась в нескольких поворотах, но француз, ехавший пятым, сумел отстоять позицию.

На 7-м круге Артур Леклер атаковал Куша Майни и уже даже опередил, однако индиец проявил упорство, не сдавался, контратаковал монегаска и остался третьим.

После десяти первых кругов Хаугер лидировал, но увеличить отрыв от Кроуфорда ему не удавалось; Майни продолжал ехать третьим, а Леклер не оставлял попыток его опередить, но безуспешно. При этом было видно, что Артур рискует, поскольку в наиболее острые моменты он явно с трудом удерживал машину на трассе.

Тем временем тучи сгущались, риск дождя увеличивался, что, конечно, должно было смешать все карты, и инженеры по радио начали предупреждать гонщиков, чтобы те готовились к усложнению обстановки на трассе.

На 13-м круге Мэлони совершенно головоломным манёвром смог опередить Мартена, и в какой-то момент казалось, что барбадосский гонщик вылетит с трассы на обочину, но Зейну всё-таки удалось удержать ситуацию под контролем.

Однако дождь начинал накрапывать, и оставаться на трассе удавалось всё сложнее. В этот момент после контакта с Хуаном-Мануэлем Корреа развернуло машину Джека Дуэна, она заглохла, поэтому сразу выехал автомобиль безопасности. Стюарды занялись расследованием инцидента, и через какое-то время стало известно, что американец получил 10-секундный штраф.

Дождь быстро начался, но быстро и прекратился, однако несколько гонщиков всё-таки поехали в боксы и поставили промежуточную резину, хотя это было сомнительным решением. В любом случае именно из-за этого Виктор Мартен, Джехан Дарувала и Аюму Иваса оказались в хвосте пелотона, но японец, которому явно было нечего терять, вновь свернул на пит-лейн и вернулся на слики. В тот момент, когда сейфти-кар должен был вернуться в боксы,с трассы вылетел Бен Бенавидес, поэтому Бернду Майландеру, водителю сейфти-кара, пришлось остаться на трассе ещё на несколько кругов.

На 20-м круге автомобиль безопасности всё-таки трассу покинул, борьба возобновилась, но до финиша оставалось совсем немного. На рестарте Хаугер сохранил лидерство, его продолжал вплотную преследовать Кроуфорд, следом за которым ехал Майни.

Одним из тех, кто явно поторопился перейти на дождевую резину, был Тео Пуршер, и он, конечно, не мог держать темп ехавших на сликах. Попытки прибавить лишь привели к тому, что он вылетел на обочину.

Однако тут гонка и финишировала: свою первую победу в сезоне одержал Деннис Хаугер, который уже поднимался на подиум в Бахрейне. А вот американец Джек Кроуфорд впервые оказался в первой тройке, как и Куш Майни, ещё один дебютант Формулы 2, что тоже неплохое достижение.

После первой гонки австралийского уик-энда в личном зачёте молодёжной серии сложилась любопытная картина: формально на первой строчке остаётся Ральф Бошунг, который сегодня даже не стартовал. Второе место занимает Ауюму Иваса, накануне выигравший квалификацию и получивший за это дополнительный призовой балл, и у него столько же очков, сколько у швейцарца.

На третьей строчке находится Тео Пуршер, который в спринте до финиша не добрался, хотя и был классифицирован. И на четвёртое место поднялся Хаугер, победитель сегодняшней гонки, причём завтра он стартует десятым, поэтому у него ещё будет шанс улучшить своё турнирное положение, ведь он проигрывает лидерам всего три очка.

Вполне можно ожидать, что завтра в основной гонке уик-энда развернётся ожесточённая борьба, что приведёт к новым перестановкам в личном зачёте.

Результаты субботней гонки

Пилот Команда Время/Разница 1. Д.Хаугер MP Motorsport 40'03.429 2. Д.Кроуфорд Hitech GP +1.120 3. К.Маини Campos Racing +1.716 4. А.Леклер DAMS +2.064 5. З.Мэлони Carlin +2.447 6. А.Хаджар Hitech GP +2.842 7. О.Берман Prema +4.858 8. Ф.Вести Prema +5.299 9. Р.Ниссани PHM by Charouz +5.591 10. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing +5.759 11. К.Новалак Trident +6.417 12. А.Кордил Virtuosi Racing +11.851 13. А.Иваса DAMS +12.395 14. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing +16.816 15. В.Мартен ART Grand Prix +36.640 16. Р.Станек Trident +37.222 17. Д.Дарувала MP Motorsport +41.076 18. Т.Пуршер ART Grand Prix +2 круга – Б.Бенавидес PHM by Charouz сход – Д.Дуэн Virtuosi Racing сход – .Бошунг Campos Racing сход – Э.Фиттипальди Carlin сход