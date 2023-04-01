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Автоспорт

Изола: Все три состава сликов можно использовать в гонке

Изола: Все три состава сликов можно использовать в гонке

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги пятничных тренировок в Мельбурне. Шинники довольны эффективностью всех трёх составов С2, С3 и С4, которые обеспечивают ожидаемую разницу в скорости.

Марио Изола: «Как всегда в Альберт-парке состояние асфальта меняется очень быстро, особенно в начале сессий. Сегодняшний день не стал исключением. Вскоре после начала второй тренировки пошёл дождь, который ещё сильнее усложнил картину – у команд не было возможности поработать на длинных сериях кругов, необходимых для полной оценки шин. Именно поэтому подготовительная работа, проделанная перед Мельбурном, приобретает большое значение, особенно, когда речь заходит о вариантах стратегии.

Судя по тому, что мы видим в данный момент, все три состава резины ведут себя именно так, как мы и предполагали, обеспечивая запланированную разницу в скорости. Все три состава можно использовать в гонке, что открывает широкий спектр возможных вариантов стратегии.

В первой тренировке мы увидели небольшое гранулирование Soft и Medium в условиях грязной трассы и относительно низкой температуры. Во второй сессии гонщики получили первое представление о промежуточных шинах.

До квалификации осталась одна тренировка, во время которой у гонщиков будет возможность поработать на длинной серии кругов, чего они пока не смогли сделать. Погода тоже должна улучшиться – она станет ещё одним интересным фактором в оставшиеся дни уик-энда Гран При Австралии».

Источник:www.f1news.ru

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