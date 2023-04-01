Наказаны участники акции протеста в Сильверстоуне

Завершён судебный процесс по делу участников акции протеста, пытавшихся нарушить ход Гран При Великобритании.

Вина шестерых экологических активистов из движения Just Stop Oil (название можно трактовать как «Просто прекратите использовать нефть») доказана. Четверо мужчин и две женщины в возрасте от 22 до 47 лет получили условный срок или приговорены к общественным работам.

Группа планировала попасть на трассу на первом круге прошлогоднего Гран При Великобритании, пробравшись через защитное ограждение вдоль прямой Веллингтон. Они выбрались на трассу до того, но гонку уже остановили красными флагами из-за серьёзной аварии с участием Гуаньюя Чжоу, Джорджа Расселла и Пьера Гасли.

Интересно, что двое из шести нарушителей порядка ранее были осуждены за причинение ущерба картине Ван Гога в лондонской художественной галерее.