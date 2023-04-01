Пьер Гасли: Я прибавлял с каждым кругом

В Мельбурне Пьер Гасли впервые за рулём Alpine вышел в финал квалификации, показав девятое время. Его напарник Эстебан Окон квалифицировался одиннадцатым. В команде считают, что скорость машины позволяла двумя машинами пробиться в первую десятку.

Пьер Гасли (9-й): «Я назову девятое место неплохим результатом, хотя можно было проехать круг на десятую или две быстрее. Мы хорошо поработали – я прибавлял с каждым кругом и вышел в финал – впервые в Мельбурне, что приятно. Было сложно вывести шины в рабочий диапазон, но я прибавлял на каждому круге.

Завтра предстоит интересная гонка, поскольку у большинства команд нет информации о темпе на длинной дистанции. Посмотрим, что я смогу сделать при старте с девятого места, но постараюсь заработать как можно больше очков».

Эстебан Окон (11-й): «К сожалению, день закончился некоторым разочарованием, хотя должен был стать хорошим. У нас был темп, чтобы без проблем выйти в финал, но, к сожалению, в финальной попытке во второй сессии я попал в трафик в двух последних поворотах, и потерял время. Мне не хватило этих нескольких десятых, но в остальном хорошая сессия.

Мы увидели много позитивного – у машины есть скорость, а я стартую сразу за первой десяткой. Борьба очень плотная, поэтому гонка должна быть захватывающей. Определённо всё возможно, поэтому я сосредоточен на том, чтобы добиться завтра максимума».

Алан Пермейн, спортивный директор: «Сегодня у нас определённо был темп, чтобы двумя машинами выйти в финал, поэтому мы разочарованы, что Эстебану не удалось этого сделать.

Команда уверенно провела третью тренировку, по ходу которой машина стабильно прибавляла. Главная сложность заключалась в том, чтобы вывести шины в оптимальный рабочий диапазон, что оказалось непросто в прохладную погоду. По мере прогрева шин мы прибавляли с каждым кругом. Этот факт мы учли в сегодняшней стратегии, заправляя машины на три быстрых круга, сокращая время с каждой попыткой.

Конечно, команда стремится к более высоким позициям, чем девятая и одиннадцатая, поэтому мы продолжаем много работать, чтобы понять, за счёт чего ещё можно выжать максимум из машины. Сейчас же всё внимание на завтрашней гонке – нет сомнений, что у нас есть потенциал двумя машинами заработать очки».