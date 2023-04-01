Штайнер: У наших гонщиков хорошие отношения

Отношения между Кевином Магнуссеном и Нико Хюлкенбергом не всегда были безоблачными, но руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер считает, что в его команде между ними нет проблем…

Гюнтер Штайнер: «Нико быстро осваивается. Он – настоящий профессионал, он уже менял команды и умеет адаптироваться. Это было одной из причин подписания контракта.

Он хорошо ладит с Кевином. У них хорошие, профессиональные рабочие отношения. Они оба – зрелые гонщики. Они знают, чего мы от них ждем и оба работают над прогрессом команды. Это всё, что нам нужно. На данный момент у меня нет к ним никаких претензий с этой стороны, надеюсь, их и не будет.

Мне пока сложно судить об их сильных и слабых сторонах. Мы провели вместе только одни тесты и две гонки. Судя по всему, у них похожие сильные стороны. Они опытные, они делали это прежде. У Кевина есть небольшое преимущество – он работает в команде уже несколько лет, а Нико – новичок. Но, как я уже сказал, он быстро адаптируется. Нико знает, чего от него ждут. На данный момент всё идет очень гладко».