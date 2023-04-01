В Ferrari пожертвовали темпом на быстром круге ради гонки

Лучшим результатом Ferrari в квалификации Гран При Австралии стало пятое место Карлоса Сайнса. Его напарник Шарль Леклер показал седьмое время. Оба гонщика Скудерии не в восторге от прошедшей сессии – Карлос пожаловался, что ему помешали соперники во время подготовки к быстрому кругу, а Шарль пожаловался, что ему на быстром круге помешал напарник.

После сессии Карлос и Шарль рассказали, что в команде решили пожертвовать квалификационным темпом в пользу настроек машины, более подходящих для гонки.

Карлос Сайнс (5-й): «С одной стороны, я очень рад, а с другой – сильно недоволен. Начнём с негатива – я проехал очень плохой прогревочный круг перед решающей попыткой, и не смог вывести шины в рабочий диапазон.

Мне пришлось пропустить двух или трёх гонщиков, которые ехали свои быстрые круги. По крайней мере, мне сказали, что они были на быстрых кругах. Поэтому пришлось замедлиться, чтобы пропустить их, а затем уже они замедлили меня, не пропустив вперёд.

Я потерял две или три десятых на первом секторе из-за того, что шины были не готовы. Пришлось сильно рисковать на втором и третьем секторах, чтобы отыграться. Думаю, если бы не первый сектор, то я мог оказаться в первой тройке, что можно считать хорошим прогрессом после Джидды.

Теперь о позитивных итогах. Я гораздо больше доволен машиной, что позволило мне атаковать. Коррективы, которые команда внесла в настройки, должны помочь завтра. Это настройки на гонку, из-за которых сегодня мы выглядели не слишком хорошо, но я уверен, что если бы чисто проехал круг, то был бы в первой тройке.

Я надеюсь, что выбранные настройки помогут завтра. Если нет, то мы хотя бы протестируем это решение. Но всё же мы надеемся, что сделаем шаг в правильном направлении».

Шарль Леклер (7-й): «Честно говоря, я не очень хорошо пилотировал в первой и второй частях квалификации. Мне нужно было собрать воедино все составляющие – думаю, в финале я проехал немного лучше.

Обычно мне удаётся собрать все составляющие в решающей попытке в финале, но, к сожалению, не в этот раз. Перед второй попыткой в финале мы думали, что начнётся дождь, поэтому я не поехал подготовительный круг и начал сразу атаковать, что плохо для шин.

Весь первый сектор я проехал позади Карлоса. Я надеюсь, что мы с командой обсудим этот момент, поскольку из-за него я потерял немного времени. Но, что есть, то есть.

Я считаю, что наша машина достаточно хороша на дистанции гонки. Мы немного пожертвовали квалификационным темпом ради гоночного – посмотрим, как всё пройдёт».