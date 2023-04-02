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Автоспорт

40 минут до старта: Комментарий Ландо Норриса

40 минут до старта: Комментарий Ландо Норриса

Ландо Норрис в Альберт-парке стартует 13-м и надеется заработать очки…

Ландо Норрис: «У меня хорошее настроение, чему способствует тёплая солнечная погода, и, конечно, я в предвкушении гонки. Конечно, мы стартуем  не с самой лучшей позиции, но шансы пробиваться вперёд и заработать очки однозначно есть. Именно такую цель мы перед собой ставим сегодня.

Я действительно верю, что мы сможем выполнить эту задачу, и скоро выяснится, что у нас получится. Но на трибунах очень много болельщиков McLaren, они так горячо поддерживают и Оскара, и меня, что мне очень хочется их порадовать.

На старте в первом повороте надо удержаться на трассе, не оказаться на траве и постараться сразу обогнать как можно больше машин!»

Источник:www.f1news.ru

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