80 минут до старта: Комментарий Джорджа Расселла

Джордж Расселл считает критически важным первый круг предстоящей гонки…

Джордж Расселл: «Однозначно, постараемся опередить Макса Ферстаппена в первом повороте, по крайней мере, мы должны попытаться это сделать. Это правый поворот, так что надо занять внутреннюю траекторию, и хотя у Red Bull Racing более быстрая машина, я сделаю всё, что в моих силах. Сегодня надо выложиться на 100%!

Первый круг очень важен, затем критически важно хорошо провести пит-стоп, и надо будет попытаться удержаться впереди и после первого отрезка, когда мы перейдём на жёсткие шины, хотя это будет непросто. Но если солнце продолжит светить, прогревать резину будет не так сложно. В общем, посмотрим, чего нам удастся добиться».