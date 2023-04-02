Алонсо: Наша лучшая квалификация с начала сезона

В Aston Martin успешно провели квалификацию в Мельбурне, двумя машинами пробившись в финал…

Фернандо Алонсо (4-й): «Я доволен четвертым местом по итогам непростой квалификации. Погода постоянно менялась, но мы прогрессировали с каждой сессией и сегодня машина была быстра. Думаю, это наша лучшая квалификация с начала сезона, с минимальным отставанием от поула. Посмотрим, как всё сложится завтра, ведь гоночный темп – одна из наших сильных сторон.

Вероятно, обгонять будет сложно, но при столь прохладной погоде нас ждёт интересная гонка с множеством переменных. Цель – заработать как можно больше очков».

Лэнс Стролл (6-й): «Сегодня было весело! В Альберт-парке отличная трасса, где мастерство гонщика имеет значение. Команда выступила хорошо, завоевав четвёртое и шестое место на старте.

Температура постоянно менялась, оказалось непросто понять, в какой момент шины начнут работать, а у нас оставался лишь один комплект на финальную сессию – иначе можно было проехать быстрее. Результаты оказались невероятно плотными, но у нас хорошие места для борьбы за высокие позиции на финише завтрашней гонки».