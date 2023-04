Ф3: Бортолето выиграл воскресную гонку в Мельбурне

Гонщик Trident Габриэль Бортолето выиграл воскресную гонку Формулы 3 в Мельбурне, одержав вторую победу в карьере. Вместе с ним на подиум поднялись Грегуар Соси и Габриэле Мини.

На старте Бортолето уверенно сохранил лидерство, Мини попытался атаковать Соси в первом повороте, но гонщик ART сохранил вторую позицию. Борьба продолжалась по всему пелотону – между Себастьяном Монтойей и Кристианом Мэнселлом произошёл контакт, который привёл к сходу Себастьяна.

В третьем повороте второго круга Дино Беганович задел машину Франко Колапинто, что привело к проколу у гонщика MP Motorsport. В пятом повороте Колапинто не удержался на трассе и разбил машину, что привело к жёлтым флагам.

В десятом повороте Мари Боя задел машину Николы Цолова, подлетел в воздух и оказался в гравии. На трассу выехал автомобиль безопасности, во время нахождения которого Кайлен Фредерик после контакта с Цоловым задел стену и сошёл.

Гонка возобновилась на шестом круге из двадцати трёх. На рестарте первая десятка сохранила позиции, и Бортолето сразу показал лучший круг в попытке создать отрыв от пелотона.

В конце шестого круга Пётр Вишницкий разбил машину в последнем повороте. Он самостоятельно со сломанной задней подвеской смог тронуться с места и вернуться на пит-лейн.

На одиннадцатом круге Роберто Фариа вернулся на пит-лейн и сошёл. На двенадцатом круге Рафаэль Виллагомес атаковал Идо Коэна в третьем повороте, но задел своим передние колесом заднее правое колесо машины гонщика Rodin Carlin – Коэна развернуло и отбросило в стену. На трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности, а Виллагомес получил десятисекундный штраф.

Рестарт был дан на шестнадцатом круге – в десятке гонщики сохранили позиции. В конце круга Оливер Гёте заехал в боксы, чтобы поменять шины. На восемнадцатом круге Люк Браунинг поднялся на шестое место, обогнав Пола Арона. Грегуар Соси показал лучшее время, сократив отставание от лидирующего Бортолето до шести десятых.

На девятнадцатом круге Хосе-Мария Марти, стартовавший последним, обогнал Джонни Эдгара и поднялся на десятое место.

На последнем круге Никита Бедрин потерял контроль над машиной в первом повороте, его развернуло и через всю трассу отбросило в стену. Для пилота Jenzer гонка на этом закончилась. Впереди Дино Беганович задел передним антикрылом заднее правое колесо машины Чао Коллета, что привело к проколу, и бразилец откатился за пределы первой десятки.

Габриэль Бортолето уверенно довёл гонку до победы и укрепил лидерство в личном зачёте. Финишировавший вторым Грегуар Соси сохранил за собой лучший круг. Габриэль Мини впервые в карьере поднялся на подиум.

Следующий этап Формулы 3 пройдёт в Имоле 19-21 мая, но перед этим гонщики проведут две серии тестов: 13-14 апреля в Барселоне и 18-19 апреля в Имоле.

Пилот Команда Разница Круги 1. Г.Бортолето Trident — 23 2. Г.Соси ART Grand Prix 0.5 23 3. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 3.0 23 4. Л.Форнароли Trident 3.2 23 5. З.О'Салливан Prema Powerteam 3.5 23 6. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 4.1 23 7. П.Арон Prema Powerteam 4.3 23 8. Д.Беганович Prema Powerteam 8.5 23 9. Х.Марти Campos Racing 8.7 23 10. Т.Барнард Jenzer Motorsport 13.5 23 11. К.Мэнселл Campos Racing 14.3 23 12. Д.Эдгар MP Motorsport 14.9 23 13. Т.Смит Van Amersfoort Racing 15.5 23 14. О.Грей Rodin Carlin 18.7 23 15. Х.Бартер Campos Racing 19.0 23 16. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 19.4 23 17. Х.Йини Rodin Carlin 19.6 23 18. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 23.6 23 19. RaР.Виллагомес Van Amersfoort Racing 28.6 23 20. А.Гарсия Jenzer Motorsport 30.0 23 21. Н.Цолов ART Grand Prix 30.0 23 22. О.Гёте Trident 56.0 23 23. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1 круг 22 -. И.Коэн Rodin Carlin 12 кругов 11 -. Р.Фария PHM Racing by Charouz 15 кругов 8 -. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 17 кругов 6 -. К.Фредерик ART Grand Prix 19 кругов 4 -. Ф.Колапинто MP Motorsport 22 круга 1 -. М.Боя MP Motorsport 22 круга 1 -. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 23 круга 0