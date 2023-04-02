Формула 2: Станек, Берман и Мартен оштрафованы

Воскресная гонка Формулы 2 изобиловала разного рода инцидентами, и какие-то решения о штрафах принимались стюардами почти сразу, а о каких-то стало известно уже после финиша.

В частности, Роман Станек получил пять штрафных секунд и два штрафных балла в лицензию за обгон соперника, когда на трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности, в результате чего чешский пилот Trident в итоговом протоколе гонки опустился с 10-го места на 14-е. Соответственно очко за 10-е место досталось не ему, а Амори Кордилу, на трассе финишировавшему 11-м.

Также был наказан Оливер Берман, гонщик Prema: к его результату было добавлено 10 секунд, поскольку он некорректно отбыл выписанный ему ранее 5-секундный штраф. Соответственно, он переместился на 17-ю позицию.

Ещё один 10-секундный штраф получил Виктор Мартен, и к нему тоже «прилагаются» два штрафных балла. Французский гонщик ART признан виновником инцидента, в результате которого с трассы вылетел Деннис Хаугер. Он отправил машину норвежца в разворот в зоне торможения перед 13-м поворотом за считанные моменты до второго рестарта. После наказания Мартен опустился на 18-е место.