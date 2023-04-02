Гюнтер Штайнер: Я недоволен и доволен одновременно

Из гонщиков Haas F1 до финала квалификации добрался только Нико Хюлкенберг, который уже в третий раз подряд по субботам опережает напарника. Гюнтер Штайнер считает, что его гонщик мог показать и более высокий результат, но во время решающей попытки ему помешал Льюис Хэмилтон.

Кевин Магнуссен (14-й): «Машина работала неплохо, но, к сожалению, в решающий момент я допустил ошибку, поэтому остался 14-м. До первой десятки мне не так уж далеко, поэтому есть надежда, что завтра я смогу исправить положение, ведь Нико показал, на что способна наша машина.

Жаль, что я действовал не лучшим образом, но я всё-таки в предвкушении гонки, потому что мы вполне в состоянии бороться».

Нико Хюлкенберг (10-й): «Квалификация оставила хорошее впечатление, это однозначно, и особенно удачно сложилась вторая сессия. Но в финале в моём распоряжении был единственный комплект свежей резины, тогда как у соперников, вероятно, было по два. Как бы то ни было, нам немного не хватило скорости.

В третьей сессии мне не удалось проехать круг так же быстро, как во второй, но тем не менее мы вновь в десятке, а это неплохо. Завтра надо постараться как можно лучше распорядиться этой стартовой позицией, но накануне предстоящей гонки у меня вполне уверенный и хороший настрой».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Я недоволен и доволен одновременно. Сегодня мы могли показать более высокие результаты, ведь свой последний круг Нико проехал неидеально, но на это повлияло несколько обстоятельств.

Хэмилтону не стоило так близко подъезжать к Нико, ведь наш гонщик начинал свою попытку, а Льюис был не на быстром круге, однако пытался его обогнать.

И всё-таки я рад, поскольку завтра мы стартуем с 10-й и 14-й позиций. Похоже, что пока всё идёт по плану. Думаю, что машина способна на хороший темп, и наша задача состоит в том, чтобы заработать очки».