Макс Ферстаппен: Мы победили, а это главное!

Макс Ферстаппен выиграл гонку в Мельбурне, где вновь никто не мог сравниться с Red Bull по скорости, что позволило отыграться после неудачного старта.

Макс Ферстаппен: «Всё было не так уж просто, ведь старт прошёл неважно, поэтому на первом круге я предпочёл действовать осторожно. Мне было что терять, но и приобрести я тоже мог немало.

Думаю, после этого машина позволяла держать хороший темп, это было сразу видно. Я ехал очень быстро и лишь ждал, когда можно будет использовать DRS, чтобы получить возможность обгонять.

Что касается красных флагов, то в первом случае, по-моему, можно было обойтись и без них, а что произошло во втором, я вообще не понимаю. Происходила неразбериха, но мы всё преодолели, машина была быстрой, и мы победили, а это, конечно, главное!

Сразу после старта был острый момент с Льюисом, но я просто старался избежать контакта, ведь правилами чётко определено, что можно делать, когда ты едешь по внешней траектории, однако это правило не выполняется. Тем не менее, всё нормально, и в любом случае наш темп позволил обогнать Mercedes.

Потом, на более поздней стадии гонки был эпизод, когда я оказался за пределами трассы, но, по-моему, тем самым я оказал городу услугу – подстриг газон! (смеётся) Теперь им не придётся этим заниматься в том месте. А вообще я там немного заблокировал тормоза и повредил шины, но ничего страшного, ведь у нас было большое преимущество.

Здорово победить в Мельбурне – я впервые выиграл Гран При Австралии, да и команда давно здесь не побеждала, поэтому я очень доволен. А ещё хочется поблагодарить всех болельщиков за поддержку, ведь им пришлось целый день провести на трибунах».