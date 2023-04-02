Марио Изола: Состав Hard сыграл ведущую роль в гонке

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги Гран При Австралии и оценил эффективность составов резины С2, С3 и С4, которые шинники привезли на трассу Альберт-парк.

Марио Изола: «Мы увидели богатый на события Гран При Австралии с тремя красными флагами, реальным и виртуальным автомобилем безопасности. Все эти события прямо повлияли на стратегии, тогда как все составы резины вели себя в соответствии с ожиданиями, а шины Hard сыграли ведущую роль.

Когда на трассу первый раз выехал автомобиль безопасности после вылета Алекса Элбона на седьмом круге, некоторые гонщики, стартовавшие на Medium, перешли на Hard. Но как только появились красные флаги, их примеру последовали остальные.

Несмотря на то, что у команд было немного информации об эффективности шин на длинной дистанции из-за того, что всего несколько гонщиков проехали более десяти кругов подряд во время тренировок, шины С2 показали себя очень стабильными с точки зрения деградации, и не сильно отличались в скорости от остальных составов.

Тот факт, что на стартовой решётке мы увидели все три состава, подтверждает правильность решения привезти в Мельбурн в этом году состав С4, который оказался подходящим для использования в гонке и стал основным на финальных кругах благодаря двум красным флагам.

Soft и Medium продемонстрировали хорошую скорость, хотя и на относительно коротких отрезках, но при более высокой температуре, чем в предыдущие дни, и на более прорезиненной трассе».