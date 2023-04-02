Промоутер Гран При Австралии пообещал исправиться

По ходу австралийского этапа чемпионата было немало инцидентов, потребовавших вмешательства стюардов и дирекции гонки, а его смазанную концовку пресса будет обсуждать ещё долго.

Но отдельного разбирательства потребовали не только собственно гоночные события, но и ситуация, возникшая на трассе, из-за которой «на ковёр» FIA были вызваны представители промоутера Гран При Австралии.

Вот как эта ситуация описывается в официальном документе стюардов за №55: «Большой группе зрителей удалось прорваться через линии безопасности и выйти на трассу, когда гонка ещё продолжалась. Предусмотренные меры и протоколы безопасности задействованы не были, в результате зрители, гонщики и сотрудники, работающие на гонке, оказались в небезопасных условиях.

Более того, зрители также смогли добраться до машины №27, запаркованой на выходе из 2-го поворота, когда на ней всё ещё мигал красный сигнал (т.е. машина была в небезопасных условиях, и не исключён был электрический разряд).

Всё это представляло серьёзную опасность для зрителей, гонщиков и сотрудников, работавших на гонке».

Стюарды квалифицировали произошедшее как нарушение Статьи 12.2.1.h Международного спортивного кодекса FIA, т.е. констатировали, что достаточные меры для предотвращения небезопасной ситуации приняты не были.

Стюарды изучили имеющуюся видеоинформацию, после чего заслушали представителей промоутера, которые честно признали факт нарушения, согласились, что подобные ситуации неприемлемы, поскольку могут привести к серьёзным последствиям.

В компании Australian Grand Prix Corporation пообещали провести собственное детальное расследование, проконсультироваться с FIA, с Формулой 1, а также с полицией штата Виктория, и к гонке 2024 года добиться улучшений. При этом уже в ближайшие месяцы промоутер представит FIA план по исправлению ситуации, это должно произойти не позже 30 июня этого года.

Однако в федерации ещё не сказали своего последнего слова, формальное расследование продолжается, Всемирный совет по автоспорту будет проинформирован об инциденте, и решение о возможных штрафных санкциях будет приниматься на уровне этой структуры.