Протест Haas F1 отклонен, результаты гонки подтверждены

Мы писали о том, что после финиша Гран При Австралии команда Haas F1 опротестовала результаты гонки, заявив о нарушении процедуры. Протест отклонён. Результаты гонки подтверждены.

В Haas F1 утверждали, что был нарушен параграф 57.3 спортивного регламента, в котором говорится: "Во всех случаях порядок на старте определяется по последней точке, в которой возможно определить положение всех машин».

В Haas F1 утверждали, что порядок гонщиков на рестарте должен был определяться по пересечению машинами второй линии автомобиля безопасности незадолго до того, как гонку остановили красными флагами. В тот момент Нико Хюлкенберг ехал четвёртым – и команда решила побороться за этот результат.

Но в FIA посчитали последней надежной точкой расстановку гонщиков до этого – на втором рестарте, поскольку после пересечения второй линии автомобиля безопасности произошёл ещё один инцидент.

Перед третьим рестартом дирекция гонки определила, что последняя точка, по которой можно определить положение всех машин, соответствует моменту формирования стартовой решетки перед вторым рестартом, учитывая доступные в тот момент данные, относительные позиции машин и инциденты на трассе.

«В данных обстоятельствах, основываясь на том, что мы услышали от представителей FIA и от Haas, мы считаем, что директор гонки поступил надлежащим образом, и поэтому отклоняем протест», — сказано в заявлении стюардов.