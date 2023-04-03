Ален Прост: Aston Martin преподали урок другим командам

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Ален Прост считает, что большинство команд находятся в кризисе. Об этом он написал в колонке после Гран При Австралии, посоветовав соперникам брать пример с Aston Martin.

Ален Прост: «Мы наблюдаем странное начало сезона. Куда ни посмотрим, везде видно, что дела идут не лучшим образом, и в каком-то смысле это уже кризис. Причём кризис на всех уровнях.

Мы видим заводские команды или команды с богатой историей, у которых проблемы. Например, McLaren – они не только не прибавляют, но и с каждым годом откатываются назад. Есть Alpine, которая если и прогрессирует, то очень медленно.

Если говорить о Mercedes, то они продолжают придерживаться своей всеми признанной инновационной концепции, но совершенно очевидно, что она не работает.

В Red Bull вся система выстроена вокруг одного гонщика – Макса Ферстаппена. Раньше такой подход хорошо работал, но сейчас мы видим первые признаки сбоев. Серхио Перес уже освоился в команде и понимает, что может побеждать. Он больше не хочет идти на компромиссы, чтобы не потерять своё место.

Даже если доминирование Red Bull продолжится, следующие несколько недель будут иметь решающее значение для действующих чемпионов мира. Понятно, что в любой момент может что-то произойти, ведь даже если вы на вершине, кризис может поджидать поблизости.

В Ferrari решили привнести в команду новую кровь и новое руководство, причём иностранное, но сегодня у них нет результатов, которые мы хотели бы видеть. И результаты не придут быстро.

В Aston Martin в прошлом году подвели черту под машиной 2022 года и согласились заново переизобрести себя. Они не задумываясь поменяли гонщиков, пригласив Фернандо Алонсо на место Себастьяна Феттеля. Потребовалось время, чтобы понять их замысел, но сейчас команда на вершине и далека от кризиса, который переживают остальные. Они преподали урок другим командам».