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Автоспорт

Фернандо Алонсо и Андреа Шлагер расстались

Фернандо Алонсо и Андреа Шлагер расстались

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо и его подруга, австрийская тележурналистка Андреа Шлагер, через социальные сети объявили о расставании.

«Мы хотим сообщить, что наши отношения как пары закончились. Нам повезло, мы провели фантастическое время вместе, и продолжим это делать, но в другой форме.

Как вы, возможно, видели, мы вместе работали над различными проектами на трассе и вне ее, и продолжим это делать с любовью и уважением друг к другу.

Мы сочли уместным поделиться этим с вами, потому что вы нас сильно поддерживали», — говорится в сообщении Фернандо и Андреа.

Источник:www.f1news.ru

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