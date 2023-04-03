Фернандо Алонсо: Я прессинговал Льюиса, но он не ошибся

Третье место Фернандо Алонсо и четвёртое Лэнса Стролла на финише Гран При Австралии позволили Aston Martin заработать 27 очков, что стало лучшим результатом в сезоне. Команда закрепилась на втором месте в Кубке конструкторов, доведя отрыв от Mercedes до девяти очков.

Фернандо Алонсо (3-й): «Сегодня мы пережили настоящие эмоциональные «американские горки». Наверное, это была самая сумасшедшая гонка в Мельбурне, но здорово заработать ещё один подиум.

Сегодня многое произошло, а у меня получилась интересная борьба с Льюисом Хэмилтоном за второе место. У нас была высокая скорость, и я оказывал прессинг на Льюиса, но он отлично справился и не допустил ни одной ошибки. Что касается контакта с Карлосом Сайнсом на рестарте, то я уверен, что он не хотел ничего подобного, поэтому я считаю штраф слишком суровым.

Мы довольны стартом сезона – три подиума в трёх гонках».

Лэнс Стролл (4-й): «Думаю, мы должны быть довольны третьим и четвёртым местом – отличный результат для команды. На ход гонки сильно повлияли красные флаги и несколько крупных инцидентов, но мы с Фернандо смогли избежать неприятностей в этой драме.

У меня произошёл небольшой контакт на первом круге, но затем я хорошо проводил гонку до первых красных флагов. Мы уже видели по ходу уик-энда, что шинам требуется какое-то время на прогрев – на втором рестарте я заблокировал колёса в третьем повороте и оказался в гравии. К счастью, ещё до этого появились красные флаги, и я вернул позицию перед финальным рестартом. Иногда спорт превращается в эмоциональные качели!

Подводя итоги можно сказать, что мы заработали много очков в хаотичной гонке. Второе место в Кубке конструкторов после трёх этапов – очень позитивный результат».

Майк Крак, руководитель команды: «Какая гонка! Сегодня произошло всё, что только можно представить, а 27 очков за третье и четвёртое места стали блестящей наградой для команды.

Гонка получилась непростой, поскольку из-за ранних первых красных флагов пришлось следить за износом шин Hard. Почти все пытались доехать на них до финиша, поэтому в первой десятке была очень плотная борьба. Фернандо не отпускал Льюиса, но у них был одинаковый гоночный темп, из-за которого не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы побороться за второе место.

Лэнс боролся изо всех сил на протяжении всей дистанции и отлично контролировал износ шин. На рестарте возник хаос, и, должен сказать, я с облегчением выдохнул, когда стартовый порядок был восстановлен. Я знаю, что некоторые гонщики и команды проиграли в этой суматохе, но нам повезло, что обе машины не получили серьёзных повреждений и смогли финишировать за автомобилем безопасности.

Спасибо и огромные поздравления всей команде в Сильверстоуне и на трассе с ещё одним высоким результатом, безупречной работой обеих машин и третьим подиумом в году. Сегодня мы отпразднуем результат, но завтра переключим всё внимание на следующую гонку в Баку».