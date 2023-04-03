Гран При Австралии: Любопытная статистика

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Австралии…

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Гонка

Квалификация

Выиграв квалификацию в Мельбурне, Макс Ферстаппен завоевал 22-й поул в карьере, второй в сезоне и первый для Red Bull Racing в Альберт-парке с 2013 года. По числу поулов он сравнялся с Фернандо Алонсо.

Квалифицировавшись вторым, Джордж Расселл седьмой раз в карьере завоевал право стартовать с первого ряда. Столько же стартов с первого ряда было у Брюса Макларена, Еугенио Кастелотти, Карлоса Паче, Патрика Депалье и Карлоса Сайнса. Третий раз в трёх квалификациях Джордж опередил Льюиса Хэмилтона.

Третье место Хэмилтона позволило ему впервые в сезоне стартовать в шестёрке лучших. За весь прошлый сезон Mercedes лишь дважды удавалось вывести обе машины в тройку лучших на старте — в Мексике и Бразилии.

Фернандо Алонсо квалифицировался четвертым – это его лучшая стартовая позиция в Мельбурне с 2010 года.

Пятое место Карлоса Сайнса – его лучшая стартовая позиция в Мельбурне. Впервые в сезоне он квалифицировался выше своего напарника Шарля Леклера.

Лэнс Стролл квалифицировался шестым, впервые за карьеру он боролся в финале квалификации в Альберт-парке.

Седьмое место Шарля Леклера – его худший результат на квалификации в Мельбурне с дебютного 2018 года.

Восьмое место Алекса Элбона – лучший результат Williams с 2021 года.

Девятое место Пьера Гасли – его лучшая стартовая позиция в Мельбурне.

В третьей гонке подряд Нико Хюлькенберг стартовал 10-м, в третий раз подряд опередив своего напарника Кевина Магнуссена.

Впервые в сезоне Ник де Вриз вышел из первой части квалификации.

Гонка

Выиграв Гран При Австралии Макс Ферстаппен одержал 37-ю победу в карьере, вторую в сезоне и первую в Мельбурне.

Для Red Bull Racing это лишь вторая победа в Альберт-парке – первую одержал Себастьян Феттель в 2011-м. Впервые в истории эта команда выиграла три первых гонки сезона. Гран При Австралии – 350-й в истории команды.

Ферстаппен в 80-й раз за карьеру поднялся на подиум, сравнявшись по этому показателю с Айртоном Сенной.

Льюис Хэмилтон финишировал вторым, заработав 192-й подиум в карьере и первый в этом сезоне.

Гонщик Подиумы 1. Л.Хэмилтон 192 2. М.Шумахер 155 3. С.Феттель 122 4. А.Прост 106 5. К.Райкконен 103 6. Ф.Алонсо 101 7. А.Сенна, М.Ферстаппен 80 9. Р.Баррикелло 68 10. В.Боттас 67

Фернандо Алонсо в третьей гонке подряд финишировал третьим.

На подиум в Мельбурне поднялись три чемпиона мира. В прошлый раз такое было в Венгрии’18, когда в первой тройке финишировали Хэмилтон, Феттель и Райкконен.

Лэнс Стролл закончил гонку четвёртым – впервые в истории Aston Martin две машины команды оказались в четвёрке лучших.

Шестое место Ландо Норриса и восьмое Оскара Пиастри принесли McLaren первые очки в сезоне. Для Пиастри это первые очки за карьеру в Формуле 1. Пиастри стал третьим австралийцем, заработавшим очки в своей первой домашней гонке – после Марка Уэббера в 2002-м и Даниэля Риккардо в 2012-м.

Команда McLaren преодолела рубеж 6000 очков в истории.

Команда Очки 1. Ferrari 9292 2. Mercedes 6859,5 3. Red Bull Racing 6511 4. McLaren 6001,5 5. Williams 3593

Седьмое место Нико Хюлкенберга – лучший результат Haas F1 после Австрии’22.

Девятое место принесло Гуаньюю Чжоу первые очки с прошлогодней гонки в Монце.

Десятое место принесло Юки Цуноде первое очко в этом сезоне.